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Dünya Rusya'ya dost ülkesinden büyük darbe! Putin bunu beklemiyordu
Dünya

Rusya'ya dost ülkesinden büyük darbe! Putin bunu beklemiyordu

Ukrayna savaşına kadar Rusya ile yakın ilişkiler kuran Kazakistan, ruble cinsinden finansman sağlamayı bırakacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 12:40:00 -
Rusya'ya dost ülkesinden büyük darbe! Putin bunu beklemiyordu

“Kazakistan, Rusya'ya ihanet ederek Batı'ya boyun eğdi.” Bu başlık Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesine ait.

Kazakistan ulusal varlık fonu Samruk-Kazına, Rus bankalarına yönelik yaptırımlar nedeniyle artık ruble cinsinden finansman sağlamayacağını açıkladı.

2008’de kurulan ve Kazakistan hükümetinin tek hissedarı olduğu Samruk Kazına, ulusal demir yolu, posta servisi ve hava yolu şirketleri de dahil olmak üzere pek çok şirketi bünyesinde bulunduruyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Enstitüsü Orta Asya ve Kazakistan bölümü yöneticisi Andrey Grozin, bu kararın nedeninin Batılı ülkelerinin Kazakistan’a baskı uygulaması olduğunu fikrini dile gtirdi.

Kazakistanlı üst düzey yetkililerin, kendi ülkelerine de yaptırım uygulanmasından endişe ettiklerini açıkladıklarına işaret eden Rus uzman, Batı’nın baskısına maruz kalan Kazakistan elitlerinin, Avrupa ve ABD bankalarındaki varlıkları için kaygı duyduklarını belirtti.

Turkrus

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