Rusya'ya çok ağır darbe! Öldürülen Rus general sayısı 4 oldu
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 21’nci güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede ölü sayıları da artıyor. Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4’e çıktığını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken bölgeden çok sayıda ölüm haberleri de geliyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev’in Salı günü Mariupol’de öldürüldüğünü duyurdu.
Daha önce Suriye’de savaşmıştı
Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını öğrenildi.
Öldürülen general sayısı 4’e çıktı
Tümgeneral Oleg Mityaev’in de ölümüyle öldürülen Rus General sayısı 4’e yükselmiş oldu.
13 bin 500 Rus askeri hayatını kaybetti
Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın işgal harekatının ardından geçen 21 günde, Rus askeri güçlerinin yaşadığı kayıpları açıkladı. Açıklamada, "Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi, 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA imha edildi" denildi.