  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha ne kadar hak yiyeceksin? 'Hem Saadetli hem CHP'li' başkana şamar

Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı

Bundan da mı utanmıyorsun Temel Karamollaoğlu? Erbakan Hoca’nın kimlik numarasını UYAP'a girdiğinizde…

Fenerbahçe taraftarından Cübbeli Ahmet Hoca'ya büyük sürpriz! Cemaat şaşkına döndü

İşte Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı!

Murat Dalkılıç’tan skandal şarkı! Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili küstah sözler

Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın aldığı zayiatlarlar...

Demokrat Partili Cemal Enginyurt cumhurbaşkanı adaylarının kim olmadığını açıkladı!

CHP’li vekil sormuş, kankası SP’li vekil cevaplasın!

Devletin ayırdığı 35 milyar TL'ye göz diktiler! Oyun aynı
Dünya Rusya'ya ayçiçek yağı için rekor fiyat ödediler! Rakam şok etti
Dünya

Rusya'ya ayçiçek yağı için rekor fiyat ödediler! Rakam şok etti

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Rusya'dan rekor fiyata ayçiçek yağı satın almak için imzayı attı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:04:00 -
Rusya'ya ayçiçek yağı için rekor fiyat ödediler! Rakam şok etti

Ukrayna'dan tedariğin durmasının ardından iç piyasada sıkıntılar yaşayan Hindistan, Rusya'dan rekor fiyata ayçiçek yağı satın almak üzere anlaşma imzaladı. 45 bin ton ayçiçek yağı nisan ayında teslim edilecek.

Reuters'in beş sektör yetkilisine dayandırdığı haberine göre Endonezya'nın palm yağı tedariğini sınırladı ve Güney Amerika'daki düşük soya hasatı nedeniyle dünyanın en büyük yemeklik yağı ithalatçısı olan Hindistan'da baş gösteren kriz Rusya'dan alınan yağ sayesinde hafifleyecek.

Nisan ayı teslimatlı 12 bin ton Rus ayçiçek yağı kontratı satın alan Gemini Edibles & Fats şirketi yöneticisi Pradeep Chowdhry "Ukrayna'dan gemileri yüklemek mümkün olmadığı için alıcılar Rusya'ya yöneliyor," ifadelerini kullandı.

Aracılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesi nakliye ve sigorta masrafları ile birlikte ham ayçiçek yağının tonunu bin 630 dolara alan rafinerilerin Nisan ayı teslimatı için ton başına 2 bin 150 dolar gibi rekor bir fiyat ödediğini belirtti.

Tedarik kesilince...

Normalde ayçiçek yağının rakipleri palm ve soya yağından daha ucuz olduğunu belirten Chowdhry dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Ukrayna'ndan tedarik kesilince fiyatların fırladığını belirtti.

Karadeniz çevresindeki ülkeler dünyadaki ayçiçek yağı üretiminin yüzde 60'ını ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyor.

Mumbai merkezli bir aracı Ukrayna'dan Hindistan'a yapılması gereken 300 bin tonluk ayçiçeği sevkiyatının Ukrayna limanlarındaki yüklemeler durduğu için yapılamadığını vurguladı.

Hindistan'da günde 200 bin ton ayçiçek yağı tüketiliyor

Yeni Delhi merkezli bir başka aracı da Hindistanlı firmaların bir aydır Rusya'dan yağ alamadığını fakat bankaların teminat mektubu açması ile yeniden sipariş geçtiklerini belirterek "Hindistanlı alıcılar dolarla ödeme yapıyor. Hint sigorta şirketleri de Rusya'dan gelen ayçiçek yağını sigortalıyor," ifadelerini kullandı.

Hindistan Rusya'nın ardından Arjantin'den de yağ almaya hazırlanırken Sunvin Group Tepe Yöneticisi Sandeep Bajoria Rusya ve Arjantin'den yağ ithal edilse bile pazarda sıkıntı olacağını çünkü hiç kimsenin Ukrayna'nın boşluğunu dolduramayacağını vurguladı.

Hindistan'da günde 200 bin ton ayçiçek yağı tüketiliyor fakat şu anda rafineriler günlük sadece 80 bin ton civarında yağ ithal edebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay