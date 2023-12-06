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Dünya Rusya'ya ait savaş uçağı düşürüldü!
Dünya

Rusya'ya ait savaş uçağı düşürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 18:53:00 -
Rusya'ya ait savaş uçağı düşürüldü!

Ukrayna, bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna, bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü, özellikle Odessa bölgesindeki hava savunmalarını güçlendireceklerini belirtti.

Zelenski, Karadeniz'deki Zmiinyi Adası (Yılan Adası) bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü bildirerek, "Gökyüzü savunucularımıza minnettarım. Daha bugün Karadeniz'deki Zmiinyi Adası bölgesinde bir Rus uçağı düşürüldü. Uçak Odesa bölgesini vurmaya çalışıyordu. Teröristler için bir eksi daha. Biz teröristleri 'eksiltmeye' devam edeceğiz. Özellikle Odesa bölgesinde hava savunmamızı güçlendiriyoruz. Yavaş yavaş. Ama somut olarak. Yardım eden her ülkeye teşekkür ediyorum" dedi. (İLKHA)

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