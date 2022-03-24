Rusya'ya ağır darbe! Böyle imha edildi

Ukrayna'yı yaklaşık bir aydır işgal eden Rusya bugün şok bir darbe aldı. Beklenmedik bir haberle sarsılan Rus ordusunun çıkarma gemisi 'Orsk' Ukrayna tarafından vuruldu. Ayrıca Rusya ordusuna ait bir tank da vurularak imha edildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Rus tankı da imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerine ait bir tankın imha edildiğini açıkladı. İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde yol kenarında bekleyen Rus zırhlısının vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusuna ait 530 tank, bin 597 zırhlı araç, 280 topçu sistemi ve 82 çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi.