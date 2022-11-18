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Ekonomi Rusya'nın zenginlerinden Türkiye kararı! 2023'ün başında...
Ekonomi

Rusya'nın zenginlerinden Türkiye kararı! 2023'ün başında...

Rusya'daki seyahat acenteleri, zengin Rusların yılbaşında en çok Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 10:06:00 - 2022-11-18 10:07:30
Rusya'nın zenginlerinden Türkiye kararı! 2023'ün başında...

Rusya'daki seyahat acenteleri zengin Rusların yılbaşında hangi destinasyonları tercih edeceğini açıkladı.

Rusya'da lüks seyahat ürünleri satan Coral Travel'a bağlı acenteler, zengin Rusların yılbaşı tercihlerini açıkladı.

Coral'ın Antalya'da düzenlediği "Elite Speed Meeting" etkinliğine katılan seyahat acenteleri

Türkiye, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Maldivler ve Sri Lanka'dan onlarca otelcinin 300 Rus acenteyle buluştuğu 'lüks tatil' temalı buluşmada konuşan otel temsilcileri sundukları olanakları anlattı.

Türkiye'nin Moskova Kültür ve Turizm Ateşesi İlker Özkan, otellerden seyahat acentelerine bilgilerin direkt aktarıldığı bu tip etkinliklerin önemine dikkat çekti. Bu yıl Türkiye'ye giden Rus misafir sayısının 5 milyona ulaşacağını kaydeden Özkan, bu ülkeden Türkiye'ye dönük artış trendinin, yeni destinasyonların keşfi ile, artarak devam edeceğini kaydetti.

Lüks ürünler satan seyahat acentelerinin verdiği bilgiye göre Rusya'da yılbaşı tatili için en fazla tercih edilen ilk 5 destinasyon şunlar:

Türkiye,

Tayland,

BAE,

Maldivler

Mısır

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