Rusya'nın yıkılışı için tarih verildi

20. Dönem Zonguldak Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Rusya'nın en geç 10 yıl içinde yıkılacağını söyledi.

Bir basın bildirisi yayınlayan Necmettin Aydın, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) yıkılışını hatırlatarak "Şimdiden Rus halkı ayaklanmıştır" dedi.

SSCB'nin 1979 yılında Afganistan’ı işgal ettiğini, işgalden 10 yıl sonra Sovyetler'in dağıldığını ve 5 yeni Müslüman Türk devletinin ortaya çıktığını anımsatan Aydın, "Şimdi Ukrayna’yı işgal eden Rusya en geç 10 yıl içinde yıkılacak ve yine içinden beş Müslüman Türk devleti çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya Lideri Vladimir Putin'in ABD ve Avrupalı devletleri karşısına aldığını belirten Aydın, Suriye'yi kan gölüne çeviren Putin'in Ukrayna'da boğulacağını dile getirdi.

Emperyalistlerin daima kaybettiğini belirten Aydın, "Yakın tarihimizde, Vietnam ve Afganistan en güzel örnektir" dedi.

Rusya'nın iki dünya savaşında da ABD ve İngiltere ile müttefik olduğu için yok olmaktan kurtulduğunu söyleyen Aydın, Rusya'yı dünyanın "en faşist devleti" olarak tanımladı.

"SSCB artığı Rusya Cumhuriyeti Ukrayna’ya girdi. Yıkılışı on yıl sürmeyecektir ve içinden en az beş Müslüman Türk devleti daha çıkacaktır" diyen Aydın şöyle devam etti:

"Bilgi-teknoloji ve paraya sahip olanlar galip gelmektedir ve 300 yıldır Batı'nın elindedir ve sonunda onlar kazanmaktadır. Elbette iman en üstündür Çanakkale’de hepsine galip geldik ama 1. Dünya savaşından yenik ayrıldık. Endülüsün batılılarca Bağdat’ın Moğollarca yağmalanmasından sonra İslam aleminde ilim ve medeniyet gelişmesi durmuştur, ancak yeni bir uyanış da başlamıştır."

Necmettin Aydın yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Aslında Rusya çok eski tarihi olan bir devlet değildir. Aslı 12. yüzyıldaki Moskova kontluğuna dayanır ve Altın Orda devletine bağlıdır ve tüm Kafkaslar ve zaten Asya çoğunlukla Müslüman Türk yurdudur. İslam’ın yeniden doğuşuna rahim olacak kadar cami medrese tohum olacak kadar cemaat hala mevcuttur ve o günler yakındır. Hatta Ermenistan’da Erivan’ da bile hala ayakta kalmış camiler ve cemaatler vardır. Elbette Uygur Müslüman Türklerinin kurtuluşu yakındır.

Bu günkü halimizin sebebi de aslında kendimiziz. Mesela Altın Orda devletini yıkan ve bugünkü Rusya’nın ortaya çıkmasına neden olan Timur’dur. 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar kendi kavgamız yüzünden Avrupa güçlenmiştir. Timur-Yıldırım, Fatih-Uzun Hasan, Yavuz – Şah İsmail, Tomambay kavgaları olmasaydı Yıldırım İstanbul’u, Fatih Romay’ı, Yavuz dünyayı alırdı. Endülüs yıkılmaz, Devleti-ebed ve devleti dünya olurduk. İnanıyoruz ki bugünkü Türkiye’nin yürüyüşü bu hayali gerçekleştirme yolundadır."