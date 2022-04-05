Rusya'nın yeni hedefini açıkladılar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" dedi. Stoltenberg ayrıca; Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda daha fazla saldırı/hamle yapacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgaline dair önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Putin hakkındaki savaş suçu iddialarına ilişkin "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" dedi.

Stoltenberg'ün açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- NATO müttefikleri, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmeye kararlı.

- Biz siyasi desteklerimizi artıracak gelecekteki saldırıları önlemek için çalışabiliriz. Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Ukrayna'da yaşananlar acımasız ve İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmediğimiz bir trajedi.

- Rus tehditlerine ve nüfuzuna maruz kalan Gürcistan ve Bosna gibi NATO ortakları için de daha fazlasını yapacağız.

- Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna daha fazla saldırı/hamle yapmasını bekliyoruz.

- Putin uluslararası yasaları veya temel insan haklarını umursamıyor. Bunların arasında yaşam hakkı da var. Bu savaşın sorumlusu, her ölenin sorumlusu Putin'dir. Biz NATO olarak tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Rusya ve Putin'e tarihte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyoruz, baskı oluşturuyoruz.

- Biz, Rusya'nın Ukrayna topraklarının işgalini, özellikle de Kırım üzerindeki kontrolünü tanımıyoruz, tanımayacağız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yanındayız.

- Ukrayna'da gördüklerimiz korkunç. Ancak bu savaşın Ukrayna'yı aşmasını engellemeliyiz. Eğer bu, nükleer güç Rusya ve NATO arasında geniş kapsamlı bir savaşa dönüşürse daha fazla ızdıraba şahit olacağız. Bu çatışmanın NATO-Rusya savaşına dünüşmesine engellememiz gerekiyor.

KAYNAK: HABER7