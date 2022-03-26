Rusya'nın yeni harekat planını böyle yorumladılar: Bu bir tuzak

Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar devam ederken, geride kalan bir ay içinde her iki tarafta da ciddi kayıplar yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise savaşın başından bu yana 16 bin 100 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken dün akşam saatlerinde Rusya kanadından savaşa ilişkin flaş açıklamalar geldi.

Rusya'nın yeni hedefi Donbass

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki savaşın ilk ayında verilen kayıpları, yapılan basın toplantısında dünyaya duyurdu.

Rudskoy, "Özel askeri operasyonun başlangıcında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlarla birlikte 260 bin 200 askerden oluşuyordu. Çatışma boyunca Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker de yaralandı. Ukrayna'nın kayıplar nedeniyle profesyonel askeri rezervi kalmadı. Gerekli eğitime sahip olmayan ve seferber edilmiş kişilerle savunma birlikleri oluşturuluyor. Bu da kayıpların fazlalaşması riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun kayıplarına ilişkin detayları da açıklayan Rudskoy, bu kayıpların Ukrayna tarafından iddia edildiği kadar yüksek olmadığını vurguladı. Rudskoy, yaptığı açıklamada, "Maalesef özel askeri harekat sırasında silah arkadaşlarımız arasında kayıplar var. Bugüne kadar bin 351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralandı" diyerek kayıp sayısının iddiaların çok daha fazla altında olduğunu söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya ait 16 büyük askeri hava üssünü imha ettiğini belirten Rudskoy, Ukrayna'daki operasyonun ana hedeflerinin tamamlandığını söyleyerek ülkesinin yeni planlarını da açıkladı.

Rusya'nın, yeni özel operasyonda tartışmalı doğu bölgesi Donbass'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağını belirten Rudskoy, şimdiye dek Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünün özgürleştirildiğini de vurguladı.

Rusya tarafından yapılan kritik açıklamaların ardından ise Batılı savaş analistleri harekete geçti. İngiliz basınında, Rusya'nın doğu bölgelerine yönelik planları konusunda birbiri ardına uyarılarda bulundu.

"Tuzağa düşürebilirler"

İstihbarat yetkililerinden gelen kaynaklara dayandırılan iddialara göre Rusya'nın güçlerinin Donbas'a yoğunlaşmasının bir savaş taktiği olduğunu söyledi. Rusya'nın, Ukrayna'nın geneline yayılan güçlerini geri çekmeye başlayacağını duyuran Batılı kaynaklar, Ukrayna kuvvetlerinin saldırı pozisyonuna geçeceğini söyledi.

Donbass'ı kontrol altına almak adına geri çekilen Rus kuvvetlerinin üzerine gidecek Ukrayna ordusunun bir tuzakla karşı karşıya kalabileceğini belirten kaynaklar, Ukrayna'nın kapana kısılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Donbass'a yoğunlaşacağız açıklamasının yem olduğunu iddia edene kaynaklar, Ukrayna'nın bu tuzağa düşmesi halinde büyük kayıplar yaşayabileceğini söyledi.