  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezilliğin resmen dibini sıyırdılar! Azgınlar tırmarhanenin adresini şaşırdı

Başkan Özcan'dan depremzedeye kin kusan muhalefete tepki!

Sinan Oğan'la görüşülecek mi? AK Parti'den merak edilen soruya cevap

Bahçeli'den tepki: Affedilemez bir alçaklık

Küçük ortaklardan büyük vurgun! CHP'de Kılıçdaroğlu'na isyanı

Altın fiyatları azalışta! Altın fiyatlarına 2. darbe: İkinci tur kararı sonrası şok fiyat, aniden değişti! Altının kilogramı geriledi

Buket Aydın'dan KK seçmeni için olay sözler: Antidepresan kullanacak hale geldiler

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik oyununu HDP’li isim bozdu! 'PKK’lıların özgürlüğü için sandığa gidin'

Türkiye'deki en ucuz SUV arabalar belli oldu!

"Fırsat doğdu" deyip açıkladı! İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni tavsiye
Spor Rusya'nın ve Belarus'un kulüplerine set çekildi! FIBA'dan flaş yaptırım kararı!
Spor

Rusya'nın ve Belarus'un kulüplerine set çekildi! FIBA'dan flaş yaptırım kararı!

Yeniakit Publisher
2023-05-18 22:38:00 - 2023-05-18 22:39:53
Rusya'nın ve Belarus'un kulüplerine set çekildi! FIBA'dan flaş yaptırım kararı!

Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek. Rusya ve Belarus FIBA Avrupa organizasyonlarında yer almamaya devam edecek... Yaptırımlar devam ediyor.

FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.

Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.

2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23