Rusya'nın Türkiye kararını Forbes duyurdu! 1 Temmuz kritik tarih

Forbes Rusya’nın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın koronavirüsle mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirildiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.

Forbes'in iki kaynağı, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye’nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya’daki plajlarda yoğunluğu artırdığını ve bu durumun da koronavirüs vakalarını yükselttiğini bildirdi.

İlgili departmanlardaki kaynak, “Rusya'da insidansta (100 bin kişide görülen vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, koronavirüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor” dedi.

Kaynak, ilk olarak haftada yedi uçuş seferinin açılabileceğinin altını çizdi.

Heyet göndermişler

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.

Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.