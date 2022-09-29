Rusya’nın Türk yaş meyve sebze sektörüne yoğun ilgisi sevindirdi

Yeni Akit Ankara

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “31’inci WorldFood Moscow Fuarı’na Türk yaş meyve sebze ihracatçıları olarak yoğun katılım göstererek gıda sektörümüzden 65 firma ile yerimizi aldık. Rusya yaş meyve sebzede en önemli pazarımız, meyve sebze mamulleri sektörü için de önemli bir potansiyel pazar durumunda. 2021 yılında Türkiye’nin 148 ülke ve bölgeye 3 milyar 80 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 1 milyar 13 milyon dolarla ilk sırada. Ege’nin ise 2021 yılı 369 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya 165 milyon dolarla ana pazarımız.” dedi.

Türk ürünlerinin avantajları büyük

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 33’ünü Rusya’ya gerçekleştirdiğinin altını çizen Uçak, “Her ne kadar savaş ortamı olsa da ticaretimiz akıcı bir şekilde devam ediyor.” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Rus firmalarının ürünlerimize ilgisi her zamanki gibi üst düzeydeydi. Türkiye’nin tüm ürünlerinde hem coğrafi yakınlık hem de kalite güvencesi nedeniyle Rus pazarında avantajı büyük. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın normalleşmesi en büyük temennimiz. Ayrıca bu süreçten sonra Rusya’nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Fuar süresince bizleri yalnız bırakmayan Moskova Büyükelçimiz Sayın Mehmet Samsar’a, Ticaret Başmüşavirlerimiz Sayın Alper Eriten ve Sayın Mustafa Gökçeoğlu’na, Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan’a ve bizlere destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz. Fuar'ın ülkemize, ihracatçılarımıza ve ithalatçılara hayırlı olmasını diliyorum. Sektörümüzün ihraç ürünlerini tanıtmak amacıyla önümüzdeki dönemde fuar ve heyet katılımlarımız artarak devam edecek.”

İlk 9 ayda 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı 651 milyon dolar, Ege’nin ise 98 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 9 aylık dönemde Rusya’ya ihracatımızda öne çıkan ürünlerimiz; 89 milyon dolarla nektarin, 80 milyon dolarla şeftali, 57 milyon dolarla kayısı, 56 milyon dolarla kiraz, 30 milyon dolarla limon, 29 milyon dolarla üzüm, 26 milyon dolarla elma, 23 milyon dolarla çilek, 21 milyon dolarla domates yer alıyor. WorldFood Moscow 2022 Fuarı’na; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık katılım sağladı.