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Rusya'nın Trump'a cevabında Twitter göndermesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden “petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi” çağrısını değerlendiren Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında yürütülen müzakerelerin piyasa koşulları doğrultusunda yapıldığını ifade ederek, “Görüşmeler Twitter üzerinden yapılan siyasi açıklamalarla yönlendirilmez.” ifadelerini kullandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:46
Rusya'nın Trump'a cevabında Twitter göndermesi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında yürütülen müzakerelerin piyasa koşulları doğrultusunda yapıldığını belirterek, “Görüşmeler Twitter üzerinden yapılan siyasi açıklamalarla yönlendirilmez.” dedi. 

Novak, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkelerin Viyana’da devam eden üretim kısıntısı müzakerelerini, St. Petersburg’ta gazetecilere değerlendirdi.

'Rusya petrol üretimini kısıtlayamaz'

Jeolojik ve iklimsel nedenlerden ötürü Rusya’nın petrol üretimini kısmasının diğer ülkelere kıyasla daha zor olduğunu vurgulayan Novak, “Kış her zaman bizim için özel bir dönem. Bunu daha önce de söylemiştik, bu dönemde petrol üretimimizi kısmak diğer ülkelere kıyasla daha zor.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Viyana’daki toplantı öncesinde Twitter üzerinden “petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi” çağrısını yorumlayan Novak, “OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler tarafından yürütülen müzakereler piyasa koşulları doğrultusunda yapılıyor. Bu Görüşmeler Twitter üzerinden yapılan siyasi açıklamalarla yönlendirilmez.” dedi.

Viyana'da bugün başlayan OPEC toplantısında üretim kısma anlaşmasının geleceği masaya yatırılıyor. Toplantıda petrol üretiminde günlük 1-1,5 milyon varil kısıntı kararı çıkması bekleniyor.

Toplantı öncesinde basına yansıyan bazı haberlerde, Rusya’nın petrol üretimini OPEC’in talep ettiği orandan daha az tutmak istediği öne sürülmüştü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:46
  1. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
  2. Donald Trump
  3. OPEC
  4. Viyana

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