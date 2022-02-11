Rusya'nın sessiz sedasız Türkiye'ye yönelik skandal uygulamaları Rus ekonomistleri çılgına çevirdi: Enflasyona neden olur

Rusya'da gıda perakende zincirleri ülke dışından sağlanan meyve ve sebze tedariğinde sorunlarla karşılaşıyor. Forbes dergisine konuşan perakendeciler durumdan bazı ithalatçı firmaların ihlalleri nedeniyle ihracatçı ülkenin tamamına yasak getirme uygulamasını sorumlu tuttu.

Rusya'ya ithal edilen sebze ve meyvelerin perakende zincirlerine tedarikinde yaşanan gecikmeler yüzünden fiyatların artmasına, bazı Rus uzmanlar Halk Sağlığı ve Tarım Ürünleri Denetim Kurumu Rospotrebnadzor‘u suçlayarak eleştiri getirdi.



Ekonomist Nikita Kriçevski, limanlarda yoğun kontroller yüzünden konteyner yığılması olmasının Rusya'nın ihracatını da vuracağını, lojistik zorluklar nedeniyle, ülkede genel mal sıkıntısı yaşanabileceğini, bunun enflasyonu körükleyerek ürün fiyatlarında artış nedeni olabileceğini söyledi.

Ayrıca Rospotrebnadzor'un sıkılaşan kontrolleri nedeniyle limanlarda ve gümrük girişlerinde yığılmalar meydana geldiği ve ürün tedarikinde gecikmeler yaşandığı bildiriliyor.



Vedomosti'ye konuşan bir ticari direktör Novorossiysk limanına gelen malların en az bir haftalık gecikmeyle çıktığını söyledi.

Şartları zorlaştırıyorlar

Bir başka ekonomist Mihail Delyagin ise, sorunların "kötü yönetimden" kaynaklandığını savunarak, “Koronavirüsten sonra bu kez de Rospotrebnadzor enflasyonu arttıracak yolu buldu.

Normal insanlar en azından teorik olarak federal departmanlara başkanlık edemez mi? Lütfen bana sorumlu olduğu alanda işleri iyileştirecek, hiç değilse mahvetmeyecek normal bir bakan, bir kurum veya bürokrat örneği söyleyin” diye yakındı.

Uzmanlara göre sorun, mal akışını yavaşlatmakla kalmayıp fiyatların da yükselmesine neden olan Rospotrebnadzor’un yoğun denetimleri. Bu denetimler yüzünden limanlarda portakal, üzüm, biber ve nar dolu yüzlerce konteynerin beklediği kaydediliyor.

Bekleme sürelerinin artmasıyla ürünlerin bozulduğu, depolama maliyetinin arttığı, bunun da fiyatlara yansıdığı vurgulandı.



Tarım Bakanlığı yetkilileri ise, yerli ithalatçıların çok sayıda tedarikçiyle çalıştığını, bu nedenle tedarikte kesinti yaşanmaması gerektiğini, fiyatlardaki artışın "mantığı olmadığını” savunuyor.

Türkiye'ye karşı skandal uygulama

Yetkiler, mandalina ithalatında bazı zorluklar olduğunu, Türkiye'den teslimatlarda azalma gözlemlendiğini duyurdu.

Türkiye'den gelen limon, portakal, greyfrut ve mandalina gibi ürünlerin ülkeye girişinde de aksamalar olduğu belirtiliyor. Aksamanın temel nedeni ise deklare belgelerinin temin süresinin uzaması olarak gösterildi.



Firma temsilcileri Rospotrebnadzor'un özellikle Türkiye'den gelen limon ve mandalina sevkiyatlarını titizlikle incelediğini söylüyor.



Vedomosti'nin konuyla ilgili ulaştığı bir Rospotrebnadzor yetkilisi Türkiye, İran, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Vietnam'dan gelen ürünlere uygulanan kontrol işlemlerinin 13 Ekim 2021 tarihinden bu yana sıkılaştırıldığını söyledi. O tarihten beri farklı ülkelerden 88 limon, mandalina, biber, üzüm, nar, nane, elma, portakal, armut, greyfurt üreticisinden sebze ve meyve ithalatı durduruldu.



Kurum ekim ayında Türkiye'den yeşil biber ve nar girişini tamamen yasaklamıştı. Girişi yasaklanan ürünlere yıl sonunda üzüm de eklenmişti. Ocak ayından bu yana ise Türkiye'den bazı şirketlerin getirdiği portakal ve greyfrutun ülkeye girişine izin verilmediği öğrenildi.

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