Rusya'nın NATO üssüne saldırısı sonrası ölü sayısı artıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 18. güne girilirken, bölgeden ürkütücü haberler geliyor. Kiev'e doğru ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Polonya sınırından da Ukrayna'ya saldırmayı sürdürüyor.

Rus ordusu son olarak Polonya sınırında içerisinde Ukraynalıların da eğitim gördüğü NATO'nun Eğitim Üssü'nü hedef aldı. Lviv kenti yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın üssü 30 roket ile hedef aldığı ve saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişinin öldüğü belirtildi. 134 yaralının da acil olarak tedaviye alındığı bilgisine yer verildi.

Diğer yandan Yavoriv'deki üssün hedef alınmasının ardından çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği ve üssün etrafından siren sesleri gelmeye devam ettiği belirtildi. Saldırıya uğrayan üsse ait ilk fotoğraflar da geldi. Üste büyük yıkım olduğu görülüyor. Ayrıca vurulan askeri üssün, NATO'ya bağlı olmayıp NATO'nun Ukraynalı askerlere eğitim verdiği bir askeri üs olduğu öğrenildi.