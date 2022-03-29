Rusya'nın milyarderlerinden Türkiye kararı

Batı'nın yaptırımları nedeniyle güvenli liman arayan Rus zenginler Türkiye'ye yöneldi. Alış verişlerde nakit, altın ve kripto kullandıkları öğrenildi.

Ukrayna’ya saldırısı sonrası Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayan Rus zenginler, İstanbul'un yolunu tuttu.

Reuters'e konuşan Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Rusların alış verişlerde nakit, altın ve kripto para kullanmalarına dikkat çekti.

“Özellikle son 10 gündür hem yatırım hem de oturum amaçlı Rusların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız” diyen gayrimenkul şirketi Golden Sign’ın Kurucu Ortağı Gül Gül, İstanbul’da 5-6 satış ofisi ile hizmet verdiklerini ve son günlerde her 10 müşteriden 7’sinin Rus olduğunu söyledi.

Rusya'nın, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından küresel bankacılık sistemi SWIFT’ten çıkarılırken, Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen oligarklar başta olmak üzere çok sayıda Rus vatandaşı da yaptırımlarla karşılaştı.

“Üç daire, beş daire alanlar var"

Müşterilerini “oligark değil ama varlıklı Rus kesim” diye nitelendiren Gül, “Üç daire, beş daire alanlar var… Rusya'da işlerin daha kötüye gitme ihtimaline karşı yönlerini buraya çeviriyorlar. İş yapabilecek, parasını aktarabilecek ve vatandaşlık alabilecek ortam arıyorlar” dedi.

250 bin dolara vatandaşlık

Türkiye’de 250 bin dolarlık konut alan yabancılar Türk pasaportu edinebiliyor.

Yurt dışında gayrimenkul satın alan Rus müşterilere danışmanlık yapan Moskova ve Berlin merkezli gayrimenkul aracılık şirketi Tranio’dan Vladimir Putin, “Yatırımcılar hem paralarını koruma hem de BAE’de geçici yerleşim için oturum vizesi edinme fırsatının peşindeler” dedi.

Türkiye’ye yeni gelen bazı Ruslar da, yaptırımları çiğneme konusunda ihtiyatlı olan bankalara mevduat yatırmada ve para aktarmada zorluk yaşayabiliyor. İlave uygunluk prosedürleri ve Rusların Visa ile Mastercard’dan çıkarılması ise zorluğu daha da artırdı.

Öte yandan, İstanbul merkezli gayrimenkul geliştiricisi İbrahim Babacan da, Rus müşterilerin bankalar aracılığıyla ödeme yaptığını ve şu ana kadar ödeme konusunda bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Caldas, “Gördüğümüz işlemlerin çoğu kripto para diyebilirim… Kriptolar, bilhassa şu anda bu piyasa için, karşılaştıkları zorluklara karşı kullanılan kanal” dedi.