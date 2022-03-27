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Dünya Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü
Dünya

Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna’nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 11:48:00 -
Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.

Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.

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