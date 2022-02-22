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Dünya Rusya'nın liderliğinde BMGK görüşmesi
Dünya

Rusya'nın liderliğinde BMGK görüşmesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplantı yapıyor. Toplantıyı da Rusya yönetiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 05:52:00 -
Rusya'nın liderliğinde BMGK görüşmesi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplandı.

Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüyor.

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

Rusya veto yetkisini kullanacak

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılmasının veya herhangi bir açıklama yapılmasının beklenmediği kaydediliyor.

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