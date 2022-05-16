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Gündem Rusya'nın kuklası Kadirov'dan Erdoğan'a insanlık dışı çağrı: Onlar sizi aldatıyor! Kurtarmayın
Gündem

Rusya'nın kuklası Kadirov'dan Erdoğan'a insanlık dışı çağrı: Onlar sizi aldatıyor! Kurtarmayın

Rusya'nın kölesi konumunda olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a insanlık dışı bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 09:25:00 -
Rusya'nın kuklası Kadirov'dan Erdoğan'a insanlık dışı çağrı: Onlar sizi aldatıyor! Kurtarmayın

Putin'in kuklası olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Azovstal fabrikasında kuşayılan Ukraynalı Azak Taburu savaşçıların kurtarılmaması gerektiğini söyledi.

Kadirov, Türkiye'nin Mariupol’deki savaşçılara yardım etmemesini isteyerek, “Çünkü onlar İslamın azılı muhalifleri” dedi.

Telegram’da mesaj yayınlayan Kadirov, Erdoğan’a seslenerek “Azak savaşçıları, size Rus saldırganlığının masum kurbanları olarak sunmak istenen katiller ve ateistlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” diye konuştu.

Dün Ankara’dan duyurulan tahliye planı önerisi, yaralı askerlerin kara yoluyla Mariupol'den Berdyansk'a taşınmasını ve ardından Karadeniz'den İstanbul'a götürülmesini içeriyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gemimiz, yaralı askerleri ve diğer sivilleri Türkiye'ye getirmek içim hazır” demişti.

Türkrus

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