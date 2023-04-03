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Dünya Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem
Dünya

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-03 13:18:00 -
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami tehlikesinin de bulunmadığı kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kamçatka bölgesinde yaklaşık 100 kilometre derinlikte sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Depremin büyüklüğünün 6,9 olduğu, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki yapılarda kayda geçen bir hasarın bildirilmediği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede tsunami tehlikesinin de bulunmadığı kaydedildi.

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