Rusya’nın işgalinde 26. güne girildi: Ukraynalıların yüzde 90’ından fazlası ülkelerinin savaşı kazanacağına inanıyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 26'ıncı gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol kenti için yaptığı "silah bırakan askerlere güvenli çıkış garantisi veriyoruz" çağrısına Ukrayna "Silah bırakmayacağız, direneceğiz" diye mesaj verdi.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 26'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte Rus işgalinde dakika dakika yaşananlar

09.01 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.

08.10 Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3,45 milyon Amerikan doları) değerinde ölümcül olmayan askeri malzeme desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Rusya’nın ‘silah bırakma’ çağrısına Ukrayna’dan ret

07.27 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.

06.23 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

"Putin ile belki de Kudüs’te görüşeceğiz”

03.15 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti. Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurmanın gerekliliğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail Başbakanı (Naftali Bennett) bize Rusya ile diyalog çağrısında bulunuyor ve onun için minnettarım. Bu (çağrı), er ya da geç Putin'le gerçekleşecek bir diyalogla ilgilidir ve Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün. Eğer bu mümkün olursa barışın sağlanması için doğru bir karar olur."

Başkent Kiev’de patlama

01.45 Başkent Kiev, yine Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor" ifadesi yer aldı.

Taraflar arasındaki müzakereler devam edecek

01.00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi. Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı" dedi.

Mariupol’den insani yardım koridorları açılacak

00.00 Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna'daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.