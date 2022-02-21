  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'nın iddialarına Ukrayna'dan yalanlama
Dünya

Rusya'nın iddialarına Ukrayna'dan yalanlama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sınırlarında "Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiği" iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:19:00 -
Rusya'nın iddialarına Ukrayna'dan yalanlama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'yı "yalan üreten fabrikasını derhal durdurmaya" çağırdı.

Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcılar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya'nın topraklarını, sınır geçiş noktalarını bombalamadığını ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmediğini belirten Kuleba, ülkesinin bunları planlamadığını da kaydetti.

Rusya Güney Askeri Bölgesi, Ukrayna'dan Rusya'ya geçmeye çalıştığı öne sürülen iki zırhlı araçla 5 kişilik "Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini" duyurmuştu. Ayrıca Ukrayna'dan ateşlendiği iddia edilen bir top mermisinin, Rostov bölgesindeki bir sınır kontrol noktasına isabet ettiği öne sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay