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Dünya

Rusya'nın 'gizli planını' açıkladılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 10:31:00 -
Rusya'nın 'gizli planını' açıkladılar!

Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna’daki savaşın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş tüm dünyayı etkiledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR) Şefi Kirilo Budanov çarpıcı iddialarda bulundu.

Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna’daki savaşın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş tüm dünyayı etkiledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR) Şefi Kirilo Budanov çarpıcı iddialarda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR) Şefi Kirilo Budanov, Rusya'nın önde gelen Ukraynalı isimlere suikast hazırlığında olduğunu iddia etti.

Budanov, ABD'nin tanınmış gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği söyleşide, Moskova'nın toplumsal karışıklık yaratmak için dezenformasyon ve suikast planları yaptığını savundu.

Bugün yayımlanan söyleşide Budanov, Kremlin'in kısa süre önce başlattığını öne sürdüğü bu plan kapsamında, ülkenin askeri kararlılığını zayıflatmayı amaçladığını iddia etti.

Budanov, Rusya'nın ülke içinde anlaşmazlık ve bölünme yaratarak Kiev yönetimini güçsüz düşürme planının özellikle baharda zirve noktasına ulaşacağını ileri sürdü.
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, geçen hafta sonu Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen güvenlik konferansına katılma planını "suikast tehlikesi" nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu. Poroşenko, uyarının Budanov'dan geldiğini söylemişti. Askeri istihbarat şefiyse söyleşide buna dair yorum yapmadı.

GUR başkanı, Rus bloggerların yürüttükleri dezenformasyon çalışmalarına da işaret etti. Bazı bloggerlar, 14 Şubat'ta Telegram'dan yaptıkları paylaşımlarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya ziyaretini suikast tehlikesi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını öne sürmüştü.

Suikast emrinin Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tarafından verildiği öne sürülmüş, bunlar deepfake teknolojisiyle hazırlanan bir video aracılığıyla Fransa'nın kamu yayıncısı France 24'ün haber bülteninde çıkmış gibi gösterilmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de iddiaları Twitter hesabından paylaşmıştı.

Budanov, Rusya'nın yürüttüğü dezenformasyon kampanyasının gelecek aylarda artacağını savunurken, kimlere karşı suikast planlandığına dair bilgi paylaşmadı.

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