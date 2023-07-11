Rusya'nın gençlerinden şaşkına çeviren Türkiye kararı! Kimsenin aklının ucundan geçmezdi ama oldu

Rusya’da Avrupa ve Kuzey Amerika kapıları kapanan, lisans ve yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler yeni ülkelere yöneliyor, sayıları da artmaya devam ediyor.

Vedomosti gazetesinin haberine göre, Rusya’daki öğrencilerin son dönemde Çin, Singapur, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki eğitim kurumlarına ilgisi artışa geçti.

Rusya’daki öğrencilerin lisan ve yüksek lisans için en fazla tercih ettikleri yerler ise Asya ve Orta Doğu ülkeleri.

Eskiden ABD ve Avrupa’yı tercih eden öğrenciler arasında bugün Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de popüler hale geldiği belirtiliyor.

Avrupa ülkeleri artık Rusya vatandaşlarına öğrenci vizesi vermezken, bu konuda esnek olan bazı ülkelerde de Rusya’dan gelen öğrencilere vize ve ödeme gibi konularda zorluk çıkarılabildiğine dikkat çekiliyor.

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KAYNAK: Türk Rus