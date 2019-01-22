Rusya'nın dış borcu son 10 yılın en düşük seviyesinde

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın dış borcu, 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 azalarak Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviye olan 453,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Rusya’nın dış borcu, geçen yıl yüzde 12,4 azalarak 453,7 milyar dolara düştü. Böylelikle ülkenin dış borcu Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Dış borcun yaklaşık 398 milyar doları şirketlere, 56 milyar doları ise Rus hükümetine ait bulunuyor.

Rusya, ABD ve bazı Batılı ülkelerin yaptırımları ve petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün de etkisiyle 2014’ün ortalarında 733 milyar dolara çıkan dış borcunu söz konusu tarihten itibaren kademeli olarak düşürdü.

Ülke, petrol fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte 2018’in son çeyreğinde dış borcunu yüzde 3,5 azaltmıştı.