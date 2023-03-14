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Dünya Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca
Dünya

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus uçaklarının Karadeniz'de Amerikan insansız hava araçlarını taciz etmesi ve bunun sonucunda ABD'ye ait bir MQ-9'un düşmesine ilişkin, Rusların müdahalesini "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye yorumladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 22:03:00 -
Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus uçaklarının Karadeniz'de Amerikan insansız hava araçlarını (İHA) taciz etmesi ve bunun sonucunda ABD'ye ait bir MQ-9'un düşmesine ilişkin, Rusların müdahalesini "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye yorumladı.

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını taciz etmesi ve uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düşmesine ilişkin Kirby, Rus uçakları tarafından bu tarz tacizlerin "alışılmadık bir hadise olmadığına" işaret etti.

Kirby, diğer taraftan son müdahaleyi "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye niteleyerek, bunun, ABD İHA'larından birinin düşmesine neden olması bakımından emsalsiz olduğunu vurguladı.

Son haftalarda Ruslar tarafından Karadeniz üzerindeki ABD İHA'larına tacizlerin olduğunu belirten Kirby, son olaya ilişkin, Rusya'nın Karadeniz üzerinde ABD'nin İHA uçurmasını caydırmaya yönelik bir mesaj vermek istediyse bunun başarılı olmayacağını söyledi.
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Kirby, "Uluslararası sular üzerindeki uluslararası hava sahasında uçmaya ve faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Karadeniz hiçbir millete ait değildir. Dünyanın bu bölgesinde ulusal güvenlik çıkarlarımız için yapmamız gerekeni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Savaştan önce de Karadeniz üzerinde ABD İHA'larının uçtuğunu ancak savaş sonrasında son bir yılda sürekli olarak Karadeniz hava sahasında İHA uçurduklarını söyleyen Kirby, uluslararası hava sahasında uçmadan önce Rusları bilgilendirmeleri gibi bir zorunluluklarının olmadığını dile getirdi.

Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının Rus mevkidaşlarıyla görüşeceğini ve bu "tehlikeli ve profesyonellik dışı" engelleme konusundaki endişelerini dile getireceklerini bildirdi.

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