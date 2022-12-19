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Dünya Rusya'dan Yunanistan'a uyarı: Kışkırtıcı planlardan vazgeçin
Dünya

Rusya'dan Yunanistan'a uyarı: Kışkırtıcı planlardan vazgeçin

Yunanistan'ın Rus S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya verme planına Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 20:16:00 -
Rusya'dan Yunanistan'a uyarı: Kışkırtıcı planlardan vazgeçin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarının "kışkırtıcı" ve "düşmanca" olduğunu belirtti.

Zaharova, Yunan basınında yer alan "Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğu" yönündeki iddialara dair yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, "(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ı uyardılar

​​​​​​​Zaharova, "Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna'nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu, Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat, Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz."

Yunan basınında yer alan haberlerde, "Yunanistan'ın, ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit adasına yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edeceği" öne sürülmüştü.

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