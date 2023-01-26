  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan yeni füze saldırısı: 11 ölü
Dünya

Rusya'dan yeni füze saldırısı: 11 ölü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhy, Rusya'nın bugün Ukrayna’ya düzenlediği füze ve dron saldırılarında en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 22:02:00 -
Rusya'dan yeni füze saldırısı: 11 ölü

Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dahil birçok kentine düzenlediği füze ve dron saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhy yaptığı açıklamada, Rus saldırılarında 11 bölgenin hedef alındığını ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Khorunzhy, "Bugün, Rusya Federasyonu'nun hem insansız hava araçlarıyla hem de füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 11 bölgede hasar oluştu. Bu saldırılar sırasında 2 noktada yangın çıktı, 35 bina hasar gördü. Saldırılar sırasında maalesef 11 kişi ölmüş ve 11 kişi de yaralandı" dedi.

Khorunzhy, 100'den fazla kurtarma ekibi ve 25'den fazla kurtarma aracının hala görevde olduğunu ifade ederek, özellikle Kiev'e yapılan saldırılarda yüksek katlı ve çok daireli binaların ağır hasar aldığını aktardı.

Saldırılar sonrasında yaşanan elektrik kesintilerine karşı da çalışma yürüttüklerini bildiren Khorunzhy, "Şuanda başta sosyal alanlar ve hastaneler gibi önemli tesislere 88 elektrik santralinden enerji verdik" dedi.

Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme
Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme

Dünya

Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme

Rusya: Ukrayna ordusunda büyük kaos! Ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor! Flaş iddia...
Rusya: Ukrayna ordusunda büyük kaos! Ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor! Flaş iddia...

Dünya

Rusya: Ukrayna ordusunda büyük kaos! Ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor! Flaş iddia...

Konu bu kez Ukrayna değil, Malezya! AİHM'den Rusya kararı
Konu bu kez Ukrayna değil, Malezya! AİHM'den Rusya kararı

Dünya

Konu bu kez Ukrayna değil, Malezya! AİHM'den Rusya kararı

Savaşın yeniden alevlenmesi an meselesi! Abdullah Ağar Rusya gelişmesini duyurdu: Türkiye vermeyecek
Savaşın yeniden alevlenmesi an meselesi! Abdullah Ağar Rusya gelişmesini duyurdu: Türkiye vermeyecek

Gündem

Savaşın yeniden alevlenmesi an meselesi! Abdullah Ağar Rusya gelişmesini duyurdu: Türkiye vermeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23