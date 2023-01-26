Rusya'dan yeni füze saldırısı: 11 ölü

Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dahil birçok kentine düzenlediği füze ve dron saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhy yaptığı açıklamada, Rus saldırılarında 11 bölgenin hedef alındığını ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Khorunzhy, "Bugün, Rusya Federasyonu'nun hem insansız hava araçlarıyla hem de füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 11 bölgede hasar oluştu. Bu saldırılar sırasında 2 noktada yangın çıktı, 35 bina hasar gördü. Saldırılar sırasında maalesef 11 kişi ölmüş ve 11 kişi de yaralandı" dedi.



Khorunzhy, 100'den fazla kurtarma ekibi ve 25'den fazla kurtarma aracının hala görevde olduğunu ifade ederek, özellikle Kiev'e yapılan saldırılarda yüksek katlı ve çok daireli binaların ağır hasar aldığını aktardı.

Saldırılar sonrasında yaşanan elektrik kesintilerine karşı da çalışma yürüttüklerini bildiren Khorunzhy, "Şuanda başta sosyal alanlar ve hastaneler gibi önemli tesislere 88 elektrik santralinden enerji verdik" dedi.