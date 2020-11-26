  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan yeni balistik füze denemesi
Dünya

Rusya'dan yeni balistik füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, yeni balistik hava savunma füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:08:00 -
Rusya'dan yeni balistik füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait birlik, Kazakistan'daki Sary-Shagan atış sahasında Rus füze savunma sistemine ait yeni bir füzeyi başarıyla test etti." açıklamasında bulundu.

İcra edilen testte kuvvetler, belirli bir hedefi vurarak platformun operasyonelliğini denedi. Balistik füze en son geçen ay test edilmişti. Rusya Hükûmeti bu yılın mayısında, 2019-2021 yılları arasında dokuz adet balistik füzenin operasyonel olmasının planlandığını belirten bir metin yayınlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay