Rusya'dan yeni balistik füze denemesi
Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, yeni balistik hava savunma füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait birlik, Kazakistan'daki Sary-Shagan atış sahasında Rus füze savunma sistemine ait yeni bir füzeyi başarıyla test etti." açıklamasında bulundu.
İcra edilen testte kuvvetler, belirli bir hedefi vurarak platformun operasyonelliğini denedi. Balistik füze en son geçen ay test edilmişti. Rusya Hükûmeti bu yılın mayısında, 2019-2021 yılları arasında dokuz adet balistik füzenin operasyonel olmasının planlandığını belirten bir metin yayınlamıştı.