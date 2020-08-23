Rusya’dan yeni açıklama! Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken Rusya’dan yeni açıklama geldi.

Koronavirüs aşısını dünyada ilk tescil eden Rusya’dan yetkililer, aşıya ilişkin önemli duyuru yaptı.

Yapılan duyuruya göre, aşının yıl sonuna kadar ayda 2 milyon doza kadar üretim yapılabileceği belirtildi.

1.5 milyon ile 2 milyon doz

Ayrıca yetkililer, bu hafta Rusya'da büyük ölçekli bir test sürecinin başlayacağının bilgisini verdi. Aşıya dair ayrıntılar gelmeye devam ederken, Rusya, yıl sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz üretebileceğini tüm dünyaya duyurdu.

Rus haber ajansı RIA, Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un kovid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını son dakika koduyla kamuoyuna sundu.

Manturov tescillenen Sputnik-V isimli aşının, Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde gelecek hafta geniş kapsamlı deneneceğini aktardı.