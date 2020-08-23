  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Rusya’dan yeni açıklama! Koronavirüs aşısında önemli gelişme
Korona Virüs

Rusya’dan yeni açıklama! Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Dünyayı sarsan koronavirüs aşısına ilişkin Rusya’dan yeni açıklama geldi. Koronavirüs aşısındaki yeni gelişme uluslararası kamuoyuna son dakika koduyla aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:39:00 -
Rusya’dan yeni açıklama! Koronavirüs aşısında önemli gelişme

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken Rusya’dan yeni açıklama geldi.

Koronavirüs aşısını dünyada ilk tescil eden Rusya’dan yetkililer, aşıya ilişkin önemli duyuru yaptı.

Yapılan duyuruya göre, aşının yıl sonuna kadar ayda 2 milyon doza kadar üretim yapılabileceği belirtildi.

1.5 milyon ile 2 milyon doz

Ayrıca yetkililer, bu hafta Rusya'da büyük ölçekli bir test sürecinin başlayacağının bilgisini verdi. Aşıya dair ayrıntılar gelmeye devam ederken, Rusya, yıl sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz üretebileceğini tüm dünyaya duyurdu.

Rus haber ajansı RIA, Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un kovid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını son dakika koduyla kamuoyuna sundu.

Manturov tescillenen Sputnik-V isimli aşının, Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde gelecek hafta geniş kapsamlı deneneceğini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum: İşin rengi değişti
Medya

Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum: İşin rengi değişti

İçeriğinde barındırdığı rezalet dizi ve filmlerle toplum ahlakını yozlaştıran ve tepkilerin odağı haline gelen Netflix’in son skandalı tüm d..
Yahudi asıllı Rus siyasetçiden çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin planı bu
Gündem

Yahudi asıllı Rus siyasetçiden çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin planı bu

Yahudi asıllı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Rusya'da bulunan Türki Cumhuriyetleri bir a..
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı