Rusya'dan yaptırımlara misilleme!
Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya yaptırımlara karşı misilleme yapıyor. Moskova yönetimi, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı. Öte yandan Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.
Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine uygulanan yaptırımlara karşı misilleme yapıyor.
Moskova yönetimi, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.
Öte yandan aralarında Başbakan Jacinda Ardern'in de bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.