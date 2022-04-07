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Dünya Rusya'dan yaptırımlara misilleme!
Dünya

Rusya'dan yaptırımlara misilleme!

Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya yaptırımlara karşı misilleme yapıyor. Moskova yönetimi, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı. Öte yandan Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 19:36:00 -
Rusya'dan yaptırımlara misilleme!

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine uygulanan yaptırımlara karşı misilleme yapıyor.

Moskova yönetimi, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Öte yandan aralarında Başbakan Jacinda Ardern'in de bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı.

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