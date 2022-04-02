Rusya'dan yaptırımlara karşı uzay misillemesi!

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, bugün yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer uzay projelerindeki ortaklar arasında yeniden normal ilişkilerin kurulmasının, ancak Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarının kaldırılmasından sonra mümkün olacağını dile getirdi.

Rogozin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaptırımlar, Rus ekonomisini katletmeyi, halkımızı umutsuzluğa ve açlığa boğmayı ve ülkemizi boyun eğmeye zorlamayı hedefliyor. Bunda başarılı olamayacaklar ama niyetleri açık. Bu nedenle Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer projelerdeki ortaklar arasında normal ilişkilerin yeniden kurulması ancak yasa dışı yaptırımların tam ve koşulsuz olarak kaldırılmasıyla mümkün olur.”

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Roscosmos, ABD, Kanada, Avrupa Birliği ve Japonya'daki Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantılı uzay ajansları ile işbirliğini sona erdirme tarihi ile ilgili teklifleri yakında yetkililere sunacağını açıkladı.

Batı, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı ‘özel askeri harekat’ nedeniyle Rusya'ya geniş yaptırımlar uyguladı.