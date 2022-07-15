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Dünya Rusya’dan Dnipro şehrine füze saldırısı
Dünya

Rusya’dan Dnipro şehrine füze saldırısı

Rus ordusu Ukrayna’nın Dnipro şehrine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu birçok yerde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 23:59:00 - 2022-07-16 00:08:46

Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnipro şehrine düzenlediği saldırı sonucu su kesintisini yaşanabileceği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın Dnipro şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Mykhailo Lysenko yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırısını doğrulayarak, “Dnipro’ya yapılan füze saldırısı sonucunda şehirde su kesintisi yaşanabilir” dedi.

Birçok bölgede yangın çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin farklı noktalarında patlamalar yaşandığı görülürken, saldırı nedeniyle birçok yerde yangın çıktığı iddia edildi.

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