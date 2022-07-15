Rusya’dan Dnipro şehrine füze saldırısı
Rus ordusu Ukrayna’nın Dnipro şehrine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu birçok yerde yangın çıktı.
Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnipro şehrine düzenlediği saldırı sonucu su kesintisini yaşanabileceği açıklandı.
Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın Dnipro şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Mykhailo Lysenko yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırısını doğrulayarak, “Dnipro’ya yapılan füze saldırısı sonucunda şehirde su kesintisi yaşanabilir” dedi.
Birçok bölgede yangın çıktı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin farklı noktalarında patlamalar yaşandığı görülürken, saldırı nedeniyle birçok yerde yangın çıktığı iddia edildi.