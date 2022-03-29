Rusya'dan Ukrayna sonrası kardeş ülkeye askeri müdahale tehdidi! Açık açık duyurdular
Azerbaycan-Ermenistan savaşında Erivan yönetiminin tarafında yer alan Rusya'dan skandal bir tehdit geldi.
Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit ederek, ''askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz'' ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da hüsrana uğrayan Rus Milletvekili Mihail Delyagin katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etti.
Azerbaycan'a gerekli durumlarda askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Azerbaycan laftan anlamıyorsa, gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" dedi.
Rus televizyonuna konuşan Delyagin "Azerbaycan'a karşı sorunlar var, Azerbaycan'ın petrol endüstrisine ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Onlar son derece savunmasız. Azerbaycan laftan anlamıyorsa, gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer verdi.
Vekilin Azerbaycan'a yönelik tehditleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da bulunan bir köyü ele geçirmesinden sonra geldi.