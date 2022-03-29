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Dünya Rusya'dan Ukrayna sonrası kardeş ülkeye askeri müdahale tehdidi! Açık açık duyurdular
Dünya

Rusya'dan Ukrayna sonrası kardeş ülkeye askeri müdahale tehdidi! Açık açık duyurdular

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Erivan yönetiminin tarafında yer alan Rusya'dan skandal bir tehdit geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:46:00 -
Rusya'dan Ukrayna sonrası kardeş ülkeye askeri müdahale tehdidi! Açık açık duyurdular

Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit ederek, ''askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz'' ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna'da hüsrana uğrayan Rus Milletvekili Mihail Delyagin katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etti.

Azerbaycan'a gerekli durumlarda askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Azerbaycan laftan anlamıyorsa, gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" dedi.

Rus televizyonuna konuşan Delyagin "Azerbaycan'a karşı sorunlar var, Azerbaycan'ın petrol endüstrisine ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Onlar son derece savunmasız. Azerbaycan laftan anlamıyorsa, gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer verdi.

Vekilin Azerbaycan'a yönelik tehditleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da bulunan bir köyü ele geçirmesinden sonra geldi.

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Yorumlar

Vatandaş

Biraz sıkar,Ukrayna sandın galiba,orada bile zar zor ilerliyorsunuz.

ERMAN

Yav he he kievede 72 saate giriyordunuz. Sonuç: KİEV RUSLARA GİYDİRDİ.
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