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Teknoloji Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" ve "Su-57" teklifi: Görüşmelere hazırız
Teknoloji

Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" ve "Su-57" teklifi: Görüşmelere hazırız

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rusya'nın Türkiye ile Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 16:16:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" ve "Su-57" teklifi: Görüşmelere hazırız

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Türkiye'den Su-35 savaş uçakları ve Su-57 beşinci nesil avcı uçakları hakkında başvuru gelmesi halinde Ankara'yla masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti.

Reşetnikova, "Ankara'nın Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın almaya ilişkin olası planlarına değinecek olursak, Türk tarafına bu uçakların teknik özellikleri hakkında eksiksiz şekilde bilgi verildiğini belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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