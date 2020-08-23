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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile S-400'lerin ek sevkiyatı konusunda görüşmeye ve hemen gönderimini sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:18:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız

Türkiye’nin eğitimleri nedeniyle aktif ettiği öne sürülen S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili Rusya’dan bir açıklama geldi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye için S-400 üretmeye hazır olduklarını ve bunu yakın bir zamanda sevk edebileceklerini söyledi.

Rus bakan, kendisine sorulan ‘Eğer Türkiye ile Rusya anlaşma imzalarsa Moskova yeni bir parti S-400 sevkiyatını yapar mı?’ sorusuna ‘Bunu kesinlikle Türkiye’ye göndermeye hazır durumdayız’ dedi.

Manturov, bu gelişmelerin müzakereler sırasında tam anlamıyla konuşulacağını ve çözüme kavuşacağını belirtti.

Rusya'nın Suriye ve Libya hamleleri

Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda bir ticaret işlese de iki ülke Suriye’de ve Libya’da karşı karşıya gelmiş durumda. Rusya bir tarafta katil Beşşar Esed’i diğer tarafta ise darbeci Hafter’i destekliyor.

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