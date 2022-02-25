Rusya'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması
Rusya Enerji Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye gaz teminatında sıkıntı olmayacağını ancak fiyatların artabileceğini açıkladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık savaşın gaz teminatı etkilemeyeceğini ama fiyatları etkileyebileceğini kaydetti.
Açıklama şöyle:
"Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir"