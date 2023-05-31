Rusya'dan Türkiye şaşırtan dev yatırım! Olay projeler, müjde haber geldi: Petrol zengininden Türkiye'ye Havalimanı! Flaş karar

Rusya ukrayna çatışma nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla Ukraynalı göç etti. Moskova rejimine karşı uygulanan yaptırımlar Türk şirketleri için yeni firsatlar yarattı. Bunlardan biri Limak. Dünya yazarı Kerim Ülker kaleme aldı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali ve ardından gelen yaptırımlar Türk şirketler için yeni fırsatlar yarattı. Dünya yazarı Kerim Ülker, 10’uncu paketi yazdı:

Bu paketle birlikte Avrupa Birliği, ağır vasıta ve yedek parçaları, çeşitli özel araçlar, römork, jeneratör, dürbün, pusula, forklift, vinç gibi inşaat araçlarında kullanılan ürünlere ek ihracat yasağı getirildi. Bir anlamda bu paketle Rusya’daki inşaat sektörü için de yaptırım kararı alınırken, Türk şirketleri bu süreçten pek etkilenmedi. Türkiye’nin ambargoya katılmaması nedeniyle yeni inşaat projeleri Türk şirketleri için büyük bir fırsat doğurdu. Bu şirketler arasında en dikkat çekeni ise Limak oldu. Deyim yerindeyse Rusya’da yapılan her yeni havalimanı projesinde yer alan Limak, bu listeye yenisini ekledi.

Daha önce Rusya’nın en zorlu coğrafyalarında bulunan Kuzey Kutubu sınırındaki Novy Urengoi, Sibirya’daki Novo Sibirski, Kemerovo, Rostov on Don’daki Platov, Volgograd, Magadan, Voronej, Tumen-Roshchino, Çin sınırındaki Khabarovks, Kazakistan sınırındaki Çelyabinksi şehirlerindeki havalimanlarını Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız’ın kurduğu Limak Holding’e ait Limak İnşaat üstlendi.

PROJENİN BEDELİ 13 MİLYAR RUBLE

Rusya’nın doğu bölgesini dünyaya açan Limak İnşaat ve Rus ortağı Marashstroy ile birlikte kurduğu LimakMarashstroy LLC, yeni bir projeyi üstlendi. Moskova Yönetimi’nin Gürcistan sınırına yakın olan Mineralnye Vody Uluslar arası Havalimanı’nın inşaatını Türk-Rus ortaklığındaki LimakMarashstroy LLC, 13 milyar ruble yani bugünkü kurla 3.3 milyar TL ile kazandı. Proje ile havalimanını saatte bin kişi yılda da 4 milyon kişinin kullanacak.

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2025 yılında hizmete girecek olan havalimanı kompleksi, 28 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Havalimanı tamamlandığında, 34 iç hat ve 17 uluslararası uçuşa hizmet veren Kuzey Kafkasya'daki en büyük ulaşım merkezi olacak.

SİBİRYA’YA DA SANAT GALERİSİ KURUYOR

Limak’ın üstlendiği Rusya’daki bir başka yeni proje ise Sibirya’da bulunan Perm kentindeki Shpagin fabrikası. Tesiste bulunan üç binanın cephelerini restore edilecek, kentin Sanat Galerisi'nin olacak. LimakMarashStroy’un yapacağı proje 300'den fazla kişi çalışıyor. Yeni galeri binasının toplam alanı 20 bin metrekareye ulaşacak.

Batı ülkeleri her ne kadar Boeing’in tamamı, Airbus’ın ise bazı modellerine koyduğu ambargolar nedeniyle Rusya’da havayolu şirketleri zor durumda kalsa da iç hatlara odaklanan Moskova, inşaat sektörüne yaptığı yatırımlara devam ediyor. patronlardunyasi'na aktardığı haberde: Türk şirketleri özellikle havacılık alanında aldığı işlerle Rusya’yı dünyaya açan şirketler olarak öne çıktığı belitildi.

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