Ne altın, ne dolar, ne petrol tamı tamına 31 tane dünyaca ünlü milyarder ABD Hazinesinden daha zengin! Şoke etti

Dünyada 31 milyarder şu anda, Cuma günü kapanışta elinde sadece 38,8 milyar dolar nakit bulunan ABD Hazinesinden daha zengin durumda. ABD Kongresi, hükümetin borçlanma limitini yükseltme konusunda anlaşırken Washington'ın nakit parası tükeniyor. Dünya çapında 31 milyarder ABD Hazinesinden daha zengin

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 5 Haziran'a kadar borçlanma limitinin yükseltilmemesi durumunda ülkenin tarihte ilk kez borçlarını ödeyemeyecekleri uyarısında bulunarak dünya ekonomisinde şok dalgaları yarattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison da dahil olmak üzere 18 Amerikalı aslında evleri olarak adlandırdıkları ülkeden daha zengin.

Google'dan Larry Page ve Sergey Brin, Wal-Mart'ın arkasındaki Walton ailesi gibi ülkelerinden daha zengin olduklarını iddia edebilirler.

ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy hafta sonu borç tavanını yükseltmek için geçici bir anlaşmaya varırken, metni büyük olasılıkla Mecliste çarşamba günü yapılacak oylamadan önce pazar günü yayınlandı. Anlaşmanın bazı bölümlerine itiraz edildi.

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Borç limiti 5 Haziran'a kadar yükseltilmezse, Hazine o hafta için planlanan 92 milyar dolarlık harcama taahhütlerini yerine getiremeyecek ve hangi yükümlülükleri yerine getireceğini seçmek zorunda kalacak.

Ekonomi uzmanları, 31.8 trilyon dolarlık muazzam borcu için faiz ödemelerine öncelik vermesini bekliyor, bu da faiz dışı ödemelerin -Sosyal Güvenlik veya Medicaid gibi yardımların- büyük olasılıkla kuruyacağı anlamına geliyor.