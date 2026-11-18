Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Filipinler’den Çin’e geçen ABD Başkanı Donald Trump, Shenzhen Bao’an Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından karşılandı.

Daha önce hiçbir ABD başkanını havalimanında karşılamadığı belirtilen Xi Jinping’in bu hamlesi diplomatik açıdan dikkat çekti. Uçaktan inen Trump ile Xi Jinping sarılarak selamlaştı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende askeri uçaklar da gösteri gerçekleştirdi.

İki lider kırmızı halıda birlikte yürürken Trump, törenin ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

PUTİN’E AYNI KARŞILAMA YOK!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Shenzhen’e geldi. Ancak Putin’i Xi Jinping değil, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi karşıladı. Trump’a gösterilen özel ilgi ile Putin’in karşılanma biçimi arasındaki fark dikkat çekti.

ÜÇ BÜYÜK GÜÇ YARIN AYNI MASADA!

Dünyanın gözü şimdi Trump, Putin ve Xi Jinping’in yarın gerçekleştirmesi beklenen üçlü görüşmeye çevrildi. Zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ile İran arasındaki savaş, uluslararası ticaret, yapay zekâ ve nükleer silahlar gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Üç büyük gücün liderlerinin aynı masada buluşacak olması, küresel güç dengeleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YALTA KONFERANSI ENDİŞESİ

Beklenen zirve, 1945 yılında ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderlerinin katılımıyla düzenlenen Yalta Konferansı’nı yeniden gündeme getirdi.

Büyük güçlerin kendi aralarında anlaşarak başka ülkelerin geleceğini etkileyebilecek kararlar alabileceği endişesi, görüşmenin Yalta ile karşılaştırılmasına neden oldu. Özellikle büyük güçlerin pazarlıklarında kendi çıkarlarının geri plana itilebileceğinden kaygı duyan bazı Avrupa ve Asya başkentlerinde tedirginlik yaşandığı belirtiliyor.

KREMLİN’DEN YALTA BENZETMESİNE TEPKİ

Kremlin, üçlü zirvenin Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasına karşı çıktı. Bu yöndeki değerlendirmeleri “siyaset bilimcilerinin oyunları” olarak nitelendiren Kremlin, görüşmenin küresel meseleler üzerinde önemli etkiler yaratacağını ifade etti.

Pekin yönetimi ise üçlü görüşmenin dünya barışının teşvik edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.