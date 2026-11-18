“Ahlakımız yeni” diyen YP’li Erdem’e Erdem Atay’dan cevap: Bırakın bu işleri ya! Önce adam olacağız…
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KRT'de dün akşam yayınlanan canlı yayında siyasetçi İlay Aksoy ile Yeni Parti Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem arasındaki tartışma herkesi güldürdü. İlay Aksoy’un “Neyiniz yeni?” diye sorması üzerine “Ahlakımız yeni” karşılığını veren Erdem alay konusu oldu. CHP saflarındayken yapılan onca ahlaksız tavrı bir bir sıralayan Erdem Atay, “Nedir sizin ahlakınız… Bırakın bu işleri, önce adam olacağız” açıklamasında bulundu.
Atatürkçü, ulusalcı kimliğiyle bilinen gazeteci Erdem Atay, “Ahlakımız yeni” diyen Yeni Partili Bahadır Erdem’e veryansın ederek; “Bahadır Erdem yeni partideki ahlakı bir anlatsın. Sizde ahlak ne? Yani biz CHP'deyken yolsuzluk yaptık, şimdi yolsuzluk yapmıyoruz mu diyorsunuz? Nedir sizin ahlakınız? Siyasi ahlak falan filan. Bırakın bu işleri. Ya şu komedi. Komedisiniz. Yeni olarak ne yaptınız? Bütün operasyonlarda gözünüzü yumdunuz ya. Anca kendi şovunuzu yaptınız ekranlardan, oradan buradan. Halk TV'ye çıkmak için paralar verdiniz, Sözcü TV'ye çıkmak için paralar verdiniz. Gittiniz böyle kendi PR'ınızı yapmak için şovlara tutundunuz. Ya Allah aşkına ya, bu millet için ne yaptınız? Ne kazandırdınız bu millete? Bize ahlaktan bahsediyorsunuz. Önce adam olacağız. Önce eğer bu ülkeyi seviyorsak ve bu millet için savaşıyorsanız ve mücadele veriyorsanız önce siz, siz bize konuşmanız, ya böyle bağırmayla çağırmayla falan bu işler olmaz. Ahlakı bize gösterin, öğretin. Hadi bakalım sizin ahlakınızı görelim” diye saydırdı.