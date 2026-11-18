Bursa semalarında görenleri hayrete düşüren manzara! Gökyüzünü dev mercek bulutları kapladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa’da gökyüzünde oluşan ve bilimsel adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutları, gökyüzünde eşsiz bir manzaraya yol açtı. Gün doğumunda kızıl ve turuncu tonlara bürünen, uçan daireleri ve hortumu andıran bulutlar dikkat çekti. Görüntüler, deprem felaketini çağrıştırsa da uzmanlar atmosferdeki hava hareketlerinin depremle bağlantılı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.
Bursa semalarında görülen ve bilimsel adı “Altocumulus lenticularis” olan mercek bulutları, farklı büyüklüklerdeki katmanlı yapılarıyla dikkat çekti. Ufuk boyunca uzanan bulutlar, gökyüzünde dev tabakların üst üste dizildiği izlenimini oluşturdu.
UÇAN DAİRELERİ ANDIRAN DOĞA OLAYI
Genellikle dağlık bölgelerde meydana gelen mercek bulutları, hava akımlarının dağ ve tepeler gibi engellerle karşılaşması sonucu oluşuyor. Nemli havanın yükselip soğumasıyla meydana gelen bu bulutlar, düzgün ve katmanlı görünümleri nedeniyle zaman zaman uçan dairelere benzetiliyor.
KIZIL VE TURUNCU RENKLERE BÜRÜNDÜ
Bursa’da ortaya çıkan manzarada güneş ışınlarının etkisiyle bulutlar kızıl ve turuncu tonlara büründü. Özellikle güneşin ufka yakın olduğu saatlerde ışığın atmosferde daha uzun yol kat etmesi, bu renklerin belirginleşmesini sağladı.
DEPREM HABERCİSİ OLDUĞU İDDİALARININ BİLİMSEL DAYANAĞI YOK
Zaman zaman depremlerle ilişkilendirilen mercek bulutlarının bu tür olayları önceden haber verdiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Uzmanların açıklamalarına göre bu oluşumlar, yer kabuğundaki hareketlerden değil, atmosferdeki hava akımlarından kaynaklanıyor.
Gündem
11 kent için alarm verildi: Megakent İstanbul dahil Marmara bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor