Bursa semalarında görülen ve bilimsel adı “Altocumulus lenticularis” olan mercek bulutları, farklı büyüklüklerdeki katmanlı yapılarıyla dikkat çekti. Ufuk boyunca uzanan bulutlar, gökyüzünde dev tabakların üst üste dizildiği izlenimini oluşturdu.

UÇAN DAİRELERİ ANDIRAN DOĞA OLAYI

Genellikle dağlık bölgelerde meydana gelen mercek bulutları, hava akımlarının dağ ve tepeler gibi engellerle karşılaşması sonucu oluşuyor. Nemli havanın yükselip soğumasıyla meydana gelen bu bulutlar, düzgün ve katmanlı görünümleri nedeniyle zaman zaman uçan dairelere benzetiliyor.

KIZIL VE TURUNCU RENKLERE BÜRÜNDÜ

Bursa’da ortaya çıkan manzarada güneş ışınlarının etkisiyle bulutlar kızıl ve turuncu tonlara büründü. Özellikle güneşin ufka yakın olduğu saatlerde ışığın atmosferde daha uzun yol kat etmesi, bu renklerin belirginleşmesini sağladı.

DEPREM HABERCİSİ OLDUĞU İDDİALARININ BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Zaman zaman depremlerle ilişkilendirilen mercek bulutlarının bu tür olayları önceden haber verdiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Uzmanların açıklamalarına göre bu oluşumlar, yer kabuğundaki hareketlerden değil, atmosferdeki hava akımlarından kaynaklanıyor.