Antalya Havalimanı’na iniş yaptı! Rus yolcu uçağına bomba ihbarı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya havayolu şirketi Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, önlemler eşliğinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Güvenli alana çekilecek uçakta arama yapılacak.
Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı.
UÇAKTA ARAMA YAPILIYOR
Antalya Havalimanı'nda önlem alınırken, 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.