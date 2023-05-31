İslam Memiş'ten şaşkına çeviren öngörü: Üç başlıkta avantajlı tasarruf nasıl yapılır? Çocuklar için en iyi birikim yöntemi

Hem kendimiz hem de çocuklarımızın geleceği için birikimler yapmamız her geçen gün daha önemli olmaya başladı.

Devir, tasarruf devri.

Hatta bu 2025’e kadar kemer sıkma yılı.

Onlarca tasarruf ve birikim çeşitleri var.

Kişinin yaşı, beklentisi, riskleri ve gelirine göre farklılık göstermektedir.

Benim üç favorim şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Çocuklar için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

- Yetişkinler için Teminatlı Birikim Sigortası (TBS)

- Hem çocuk hem yetişkinler için Borsa (BİST)

1- Çocuklar için BES’de birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır.

10 yıl boyunca sistemde kalan, 56 yaşını dolduran emekliliğe hak kazanıyor.

Yüzde 30 devlet katkısı ise muhteşem bir fırsat.

Özellikle sigortalının yılda 12 kez fon getiri tercihi ise işin diğer güzel bir yanı.

Çocuklar için güzel bir birikim ve kazanç desteği olacaktır.

2- Borsa da Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım araçları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Son 22 yılın en çok getiri sağlayan yatırım araçlarında;

a) Gram altın

b) Borsa

c) Euro

d) Dolar

İstediğiniz miktarlarla yatırım yapabilir, uzun vadede kazançlı çıkabilirsiniz.

2022’de yüzde 197 getiri sağlayan borsa 2023’ün yaz aylarında yine yüzleri güldürebilir.

Borsada aldığınız her hissenin çocuğunuzla beraber büyüdüğünü, eğitim masraflarının kendini kendine hazır olduğunu düşünebilirsiniz.

3- Teminatlı Birikim Sigortası’nda (TBS) ise hem birikim hem gelir elde edebiliyorsunuz.

Ben, döviz üzerinden yapılan poliçeleri daha avantajlı buluyorum.

Mesela; Ahmet, 10 yıl boyunca ayda 750 dolar birikim yapıyor.

10 yılda 90 bin dolar biriktirmiş oluyor.

Doları dolar olarak birikmiş olduğu gibi 10 yıl sonra 110 bin 390 dolar geri alabiliyor.

20 bin 390 dolar getirisi olmuş oluyor.

10 yıl içerisinde Ahmet’in hayatını kaybetmesi durumunda ölüm ve sakatlık teminatından varislerine 90 bin dolar ödeme yapılıyor.

Birikmiş parası +90 bin dolar.

Bu tür sigorta poliçelerinin önemini ve avantajlarını kullanmak gerektiğini düşünüyorum. (tv100)

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