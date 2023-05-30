Altın tahminleri çıkan, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altını için olay tahmin! Yorumu: Almalı mı satmalı mı?

Türkiye seçimi geri bırakmasının ardından piyasaların üzerinden stres kalktı. Yatırım yapan vatandaşlar ise gözlerini altın fiyatlarına çevirdi. Piyasaların yeni döneme hareketli başlamasıyla Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları için merak konusu olan detaylar hakkında A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası piyasalarda rahatlama olduğuna dikkat çeken Memiş, yatırımcıların altın almalı mı? Satmalı mı? sorularını yanıtlayarak kritik tavsiyelerde bulundu.

Türkiye seçim atmosferini geride bıraktı. Piyasalar seçim sonrası ilk işlem gününe hareketli başladı. Altın fiyatları seçimin ardından ne yönde seyrediyor? Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, detayları aktardı.

Yeni dönemde piyasalardaki seyri değerlendiren Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 1.400 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, ons altında görülen düşüş sonrası 1.358 liraya kadar geriledi.

Ons altın ise son iki ayın en düşük seviyesi 1.940 dolara kadar geriledi. Ons altın Mayıs ayının başında 2 bin 50 dolar seviyesine yükselmişti.

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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2 bin 260, yarım altın 4 bin 521, tam altın 9 bin 28 liradan satılıyor.

Gram altın ise Kapalıçarşı'da 1.358 liradan işlem görüyor.

İç piyasada Kapalıçarşı'da da hareketlilik görüldü. Uzmanlar altında düşüşleri normal karşılarken altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu hatırlattı.

"SEÇİM SONRASI RAHATLAMA OLDU"

Kapalıçarşı esnafı Yahya Ülküseven, ''Seçim sonrası piyasalarda bir rahatlama oldu. Altın onsunda düşüş görüldü. Doların yükselmesi nedeniyle gram altın yüksek fiyattaydı. Piyasalarda kar satışları da geldi. Bugün gerileme görülse de altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Uzun vadede altında hiçbir zaman zarar edilmez. Altının onsu 2 bin 50 dolar seviyesini görmüştü şu an 1.930 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın şuanda 1.336 lira seviyesinden işlem görmekte'' dedi.

Finans Analisti İslam Memiş, ise canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Seçimden önce yukarı yönlü hareketlerinde sert yükselişler gördüğümüz döviz kurlarında altın fiyatlarında seçimlerden sonra düşüş olduğunu gözlemliyoruz.

Özellikle Borsa'daki yükselişler çok dikkat çekici. Dün yüzde 4,5 civarında değer kazanmıştı 4.800 puan seviyesine kadar yükselmişti Borsa İstanbul 100 endeksi. Şu anda 4.900 puan seviyesinin üzerinde.

PİYASALAR YENİ KABİNE'YE ODAKLANDI

Özellikle gözlerimiz Cuma gününde. Yeni ekonomi yönetimi kimlerden oluşacak Kabine kimlerden oluşacak? Dün akşam Mehmet Şimşek görüşmesi haber olmuştu gözler bu tarafa çevrildi. Piyasalar artık yeni Kabine'ye odaklandı.

Ama seçimlerden sonra iyimserliğin devam ettiğini söyleyebilirim.

"150 LİRADAN FAZLA DÜŞÜŞ VAR"

Altının gram fiyatı 1.392 lira seviyesindeydi şu anda 1.358 lira seviyesinde ama birinci tur seçimlerinde de 1.516 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Neredeyse 150 liradan fazla bir düşüş var seçim sonrası;

DÜŞÜŞ KALICI MI?

Özellikle bu düşüşlerin emtia tarafında altın tarafında çok kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum.

ALIM FIRSATI

Düşüşler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de aslında yaz ayları için bir fırsat sunduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü yine Avrupa'da resesyona giren bir dünya ekonomisi var karşımızda.

ABD'de yine borç krizi ile alakalı bankacılık krizi ile alakalı endişeler halen devam ediyor. Dolayısıyla da küresel piyasalardaki riskler altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyebilir.

CANLI ALTIN FİYATLARI - 30 Mayıs Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

30 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.260,56

Gram altın satış: 1.260,78

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.198,00

Çeyrek altın satış:2.283,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.382,00

Yarım altın satış: 4.567,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.778,00

Tam altın satış: 9.119,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.960,00

Cumhuriyet altını satış: 9.095,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.007,00

Ata altın satış: 9.407,00

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