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Dünya Rusya'dan Türkiye çıkışı
Dünya

Rusya'dan Türkiye çıkışı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'deki son gelişmelere dair yaptığı açıklamada Türkiye ile iyi ilişkiler kurduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 12:58:00 -
Rusya'dan Türkiye çıkışı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Rus ve Türk askeri yetkililerinin iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

 

Ria haber ajansına göre, Bogdanov, uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Orta Doğu konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi.

Suriye konusunda iki ülke ilişkilerinin etkili şekilde geliştiğini kaydeden Bogdanov, "Diyaloğumuz ve ortak çalışmalarımız sürüyor. Bu sadece siyasi seviyede değil, askeri seviyelerde de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü komutanlarının Türk askeri yetkililerle "etkili ve gelişmiş temasları" olduğunu da aktardı.

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