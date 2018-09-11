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Rusya'dan Türk vatandaşları için vize kararı

Rusya, ülkeye giren turist sayısını arttırmak için Türk vatandaşlarına bazı kategorilerde vize alımını kolaylaştırdı.

11 Eylül 2018 Salı 12:25
Rusya'dan Türk vatandaşları için vize kararı

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Rusya’ya turizm akışının artıracağı için, Türk vatandaşlarının bazı kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılmasını onayladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, "Biz vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik her türlü önlemi onaylıyoruz. Tecrübelerimizin gösterdiği kadarıyla, bu her zaman ülkemizde turizm akışının artması neden oluyor. Hem de bu artış aniden yüzde 25-30 düzeyinde oluyor" dedi.

''ÇALIŞMALAR AKTİF YÜRÜTÜLÜYOR''

Safonov Doğu Ekonomi Forumu’ndaki konuşmasında, bu tür kararların Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ulusal güvenlik gerekliliklerinden yola çıkarak alınması gerektiğinin altını çizerek, "İlgili bakanlıkların aldığı kararlar hakkında tahminlerde bulunamayız, fakat belirli bir çalışma Türk partnerleri ile de dahil olmak üzere aktif olarak yürütülüyor" diye ekledi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:25
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