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Otomotiv Rusya'dan TOGG'a rakip! Lada'nın yeni modeli Iskra görücüye çıktı
Otomotiv

Rusya'dan TOGG'a rakip! Lada'nın yeni modeli Iskra görücüye çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 15:19:00 -
Rusya'dan TOGG'a rakip! Lada'nın yeni modeli Iskra görücüye çıktı

Sovyetler Birliği döneminde üretimine başlanılan Lada'nın yeni modeli, St. Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) tanıtıldı. AvtoVAZ firması başkanı Maxim Sokolov, "bu otomobili gerçekten yeniden yarattık ve teknolojik olarak bağımsız hale getirdik" ifadesinde bulundu.

Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ firması, 2014'te piyasaya sunduğu Lada'nın Vesta modelinden 10 yıl sonra Iskra modelini görücüye çıkardı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusça'da "kıvılcım" anlamına gelen Iskra modeline ilişkin AvtoVAZ firması başkanı Maxim Sokolov, "Bu otomobil, binlerce kişiden oluşan tüm ekibimizin gerçek bir emek başarısını simgeliyor. Küresel otomotiv endüstrisinin standartlarına göre rekor bir sürede üretilen bu otomobili gerçekten yeniden yarattık ve teknolojik olarak bağımsız hale getirdik" dedi.

Kırmızı renkte sedan versiyonu tanıtılan otomobile hakkında Sokolov, en ekonomik konfigürasyonun maliyetinin şu anda 1-1.2 milyon ruble olarak tahmin edildiğini belirtti.

AvtoVAZ'a göre, "B" segmentine yeni bir soluk getirmesi hedeflenen Iskra'nın ürün yelpazesinde sedan, station vagon ve cross-country station vagon versiyonları yer alacak.
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Iskra'nın üretim yeri ise 1966'da Sovyetler Birliği döneminde Tolyatti şehrinde kurulan fabrika olacak.

Yatırım hacmi 23 milyar Ruble olan modelin seri üretimine 2025 yılında başlanması planlanıyor.

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