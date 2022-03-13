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Dünya Rusya'dan tepki çeken gözaltı sonrası flaş adım! Belediye başkanı olarak atandı
Dünya

Rusya'dan tepki çeken gözaltı sonrası flaş adım! Belediye başkanı olarak atandı

Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor’un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilçenko, Melitopol’ün yeni belediye başkanı olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 09:18:00 -
Rusya'dan tepki çeken gözaltı sonrası flaş adım! Belediye başkanı olarak atandı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında dün Rus askerleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor gözaltına alınmıştı. Büyük tepki çeken gözaltı olayının ardından Rusya yeni bir adım atarak, kente vekaleten bir belediye başkanı atadı.

Yeni atanan Rusya yanlısı Belediye Başkanı Galina Danilçenko kent halkına görüntülü mesajla seslendi. Yeni duruma ayak uymaları gerektiğini belirten Danilçenko,"Şimdi asıl görevimiz tüm mekanizmaları yeni duruma göre uyarlamak ve yeni bir şekilde yaşamaya başlamak" ifadelerini kullandı. Kiev yönetimine bağlı gruplardan bahsederek, bu kişileri "aşırılık yanlısı" olarak nitelendiren Danilçenko, "Düzeni baltalamak isteyen aşırılık yanlılarına karşı Halk temsilcileri komitesi kurmak istiyoruz. Bu yeni mekanizmanın da üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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Yorumlar

Yorumcu

Başkannn senden bol çocuk parkı ve yeşil alan bekliyoruz. Ha bide ulaşıma ve belediye ekmeene zam yapmassan gözzzümmsün. Ne o lan zelennsky hayranları? Sizin gibi yavşaklar yüzünden rusun öfkesini üzerimize çekmeyin gitsin abd savaşsın kağıttan uçaklara falan güvenmeyin o iş öyle olmuyor böyle oluyor
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