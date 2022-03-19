Rusya'dan tehdit içeren yanıt: 'AB ve ABD tarafından uygulanan gayri meşru yaptırımlara...'

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına göre Ukrayna operasyonu nedeniyle 5 binden fazla yaptırıma maruz kalan Rusya'ya yönelik kısıtlamalar bugün de sürüyor. Bulgaristan gibi bir dizi ülke Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin tüm dayanaksız kararlara uygun yanıtın verileceğini vurguladı.

İngiltere, Russia Today (RT) kanalının lisansını iptal etti. Kremlin bu adımı ‘Rusya karşıtı bir çılgınlık’ olarak tanımladı

Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin neredeyse tamamı kontrol altına alındı. Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Donetsk’teki Yelenovka yerleşimine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden 40 füze fırlattığı belirtildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Dnepropetrovsk'taki şehir hastanesinin binalarından birini mayınladığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye üye olmaktaki kararlılığını bugün de dile getirirken BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı 'Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere' uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, döviz piyasasının istikrarı için Merkez Bankası'na bir dizi yeni yetki verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Bu kararın ardından Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına girdiği, yüksek enflasyon dönemlerinin kaçınılmaz olduğu, Merkez Bankası'nın izlediği politikanın kontrolsüz fiyat artışlarını önleyeceği belirtildi.

Öte yandan, Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusunda Kiev'le azami derecede yakınlaştık" ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Putin ile Zelenskiy'in olası görüşmesine ilişkin, önce bir anlaşma metninin onaylanması gerektiğini söyledi.